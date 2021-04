Video su YouTube con minacce di morte ai dirigenti RT, indaga la Digos

Minacce di morte su YouTube ai dirigenti RT

Un video di 2 minuti e 47 secondi contenente minacce di morte ai dirigenti della Riviera Trasporti, la società incaricata del pubblico trasporto in provincia di Imperia, è stato caricato su YouTube a nome di Fabio Bonavera e oggi la direzione aziendale ha presentato formale denuncia in Questura e del caso se ne occupa ora anche la Digos.

La dichiarazione di Fabio Bonavera

Dopo aver detto di aver ricevuto una multa relativa al 2019: “Quando lavoravo a Camporosso e prendevo tutte le mattine il pullman da Imperia per recarmi a Sanremo…”, terminato il breve prologo Bonavera passa alle pesanti minacce.

“Io lo dico testualmente in questo video, gliel’ho detto chiaro: io vi faccio saltare in aria, vi sparo alla testa”. E prosegue: “Anzi, in questi giorni andrò a Ventimiglia, a Camporosso, a prendere questo testa di c…o, che oltretutto è il fratello di un consigliere comunale…”.

Bonavera attacca, poi, il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino (oggi indipendente, ma in passato appartenente a Forza Italia) dandogli del fascista di m… Come se non bastasse torna all’attacco dell’RT: “Quindi attenzione alla Riviera Trasporti – conclude – perché sono, in questo periodo, dei truffatori. Non vi preoccupate che stiamo lavorando per punirli a dovere. Rt ti troverai delle sorprese, ma delle sorpresine, non ai dipendenti ma ai dirigenti, che cari miei, sono ca..i tuoi”.