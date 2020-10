Vietato esporre i rifiuti durante l’allerta meteo

Stop all’esposizione dei rifiuti durante l’ondata di maltempo che ha investito il ponente e tutta la Liguria

Niente rifiuti esposti

Amaie Energia ricorda agli utenti che in caso di allerta meteo Arancione o Rossa emanata in orario precedente a quello previsto per

l’esposizione è vietata su tutto il territorio del comune di Sanremo l’esposizione dei rifiuti su suolo pubblico o su strada privata ad uso pubblico attraverso l’impiego di mastelli “monoutente” e sacchi.