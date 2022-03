Villette, appartamenti e... l'Hotel Nyala all'asta del Tribunale di Imperia

31 marzo

Come ogni giovedì da oltre 31 anni il settimanale La Riviera è in edicola con il nuovo numero con interviste, approfondimenti e notizie esclusive dalla provincia di Imperia

Come ogni giovedì da oltre 31 anni il settimanale La Riviera è in edicola con il nuovo numero con interviste, approfondimenti e notizie esclusive dalla provincia di Imperia. Eccone alcune

30 case e l'hotel Nyala all'asta giudiziaria

Sono 30 le aste del Tribunale di Imperia in programma ad aprile. Tra queste villette, appartamenti, box auto e terreni. Come ogni mese su La Riviera, in edicola da oggi, pubblichiamo lotto per lotto le descrizioni, le foto e le informazioni degli immobili in vendita. A maggio si presenta per la prima volta all'incanto l'Hotel Nyala al prezzo base d'asta di 15,5 milioni di euro (valore di stima). Si tratta di una vendita prevista dal concordato preventivo concesso dai creditori delle società Solaro Sud srl e Villa Stella Maris srl di proprietà di Igor Varnero.

Un quartiere in rivolta contro l'ennesimo supermercato

Interviste ai commercianti di San Martino di Sanremo sulla realizzazione di un centro commerciale nel deposito RT. Rabbia e delusione per una promessa non mantenuta da parte di palazzo Bellevue.

Il vicesindaco di Mosca ha «casa» a Bordighera

Maxim Liksut ov, vicesindaco di Mosca, e la moglie sono proprietari di tre ville: la più grande da 520 mq, con parco, piscina e garage che confina con altre due da 129 e 169 mq.

A Imperia il bus senza conducente

Le 12 opere già finanziate dal PNRR. Il sindaco Claudio Scajola: «Ci siamo fatti trovare pronti». Il bus elettrico a guida autonoma senza conducente, garantirà le corse a margine del nuovo tracciato della pista ciclabile tra Oneglia e Porto Maurizio

Dopo 50 anni a Sanremo torna l’Orgoglio Gay

Sanremo da martedì a domenica sarà la capitale italiana dell’Orgoglio Gay a 50 anni da quel 5 aprile 1972 (prima manifestazione omosessuale).

Sanremo piange Antonio Biancheri e Adolfo Bosso

Lutto nella città dei fiori per la morte di Antonio Biancheri, pioniere della floricoltura e papà del sindaco Alberto. E' mancato improvvisamente, stroncato da un infarto, il dottore Adolfo Bosso. Lascia la moglie Francesca e le amate figlie Alessandra e Laura.

Facciamo l'orto in casa. Questa settimana i peperoni

Continua la nostra iniziativa "Facciamo l'orto in casa". Questa settimana in omaggio con La Riviera in edicola troverete le sementi per coltivare i peperoni.