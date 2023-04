Vive a Sanremo ed ha 104 anni uno degli ultimi minatori italiani in Belgio

Originario della Basilicata vive da una sessantina di anni a Sanremo

Vive a Sanremo ed ha 104 anni uno degli ultimi minatori italiani, che hanno lavorato in Belgio. Era, infatti, il dopoguerra, quando Antonio Benedetto, originario di Acerenza, in provincia di Potenza, è partito per lavorare in una cava di carbone.

Antonio è circondato dall'affetto di 45 familiari tar figli, nipoti e pronipoti

“All’epoca - racconta il nipote Alessandro - c’era una convenzione tra il Belgio e l’Italia”. Ma Antonio, che da sessant’anni circa vive nella città dei Fiori, ha svolto diversi lavori: come muratore o in campagna, ad esempio. Malgrado la scomparsa della moglie, Emilia, una ventina di anni fa, oggi Antonio è circondato dall’affetto di 45 familiari: tra figli, nipoti e pronipoti.

“Non è più del tutto autosufficiente - prosegue Alessandro - ma è ancora molto lucido. Passe le giornate come un pensionato, guarda la televisione, ogni tanto qualcuno lo va a trovare, ama essere circondato dai propri cari”. A fine marzo ha festeggiato i 104 anni, ed è a tutti gli effetti tra quei pochi uomini più longevi della nostra provincia.

Fabrizio Tenerelli