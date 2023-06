A Sanremo la proiezione del docufilm "Armageddon sulla via di Damasco"

E’ in programma sabato prossimo (17 giugno), alle 17, nei locali della Federazione operaia sanremese (Fos), di via Corradi (civico, 47), la proiezione del docufilm “Armageddon sulla via di Damasco”.

L’obiettivo è di sensibilizzare l'opinione pubblica

al tema della guerra, della sua inaudita ferocia e di come la politica e l'alta finanza muovono le redini dei conflitti all'insaputa del popolo.

E’ previsto un intervento del professore Giancarlo Memmo

docente di Geopolitica presso la Unitre. L’inzxiaitiva è a cura di: Ancora Italia Sovrana e Popolare Liguria. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico: 339/8645494. L’ingresso è a offerta libera. Non occorre prenotazione. Sarà presente un banchetto del comitato "Ripudia la guerra" dove si potrà firmare per promuovere il referendum contro la guerra e l'invio di armi.

F.T.