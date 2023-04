Dolceacqua: ecco i vincitori dell'edizione 2023 di Carugi in Fiore

L'edizione dedicata ai 500 anni di storia con Monaco

Nonostante alcune difficoltà dovute all’aumento dei prezzi dei fiori, Dolceacqua non rinuncia alla manifestazione “Carugi in fiore”, quest’anno interamente dedicata ai 500 anni di storia condivisa con Monaco, in vista dell'imminente gemellaggio del 3 novembre.

Gli obiettivi sono: valorizzazione del patrimonio comune; promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro e di mitigazione degli spazi; valorizzazione ed incremento della conoscenza del territorio comunale e delle sue architetture e sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente per mezzo della conoscenza dei fiori.

Ecco i vincitori:

1° Cristina Romeo con la composizione N. 6, vince il premio donato dal Ristorante “La Pasta di U”

2° Rosa e Caterina con la composizione N. 12, vince il premio donato dalla “Pizzeria & Frigittoria Zero81”

3° Nadia Ferrante con la composizione N. 5, vince il premio donato dalla “Pizzeria il Borgo”

Premio attinenza alla tematica del concorso

a Elena Lucia Secco, con la composizione numero 7, che vince il premio donato dalla Gelateria Monet. Alla giuria di quest'anno si sono aggiunti due membri d'eccezione: le rappresentanti del Comune di Monaco: Camille Svara, vice sindaco, e Karyn Ardisson Salopek, assessore, che hanno anche donato un piccolo presente ai partecipanti al concorso.

Gli altri giurati:

Beatrice Guglielmi, fiorista professionista;

Giulia Valente Luciano, fiorista

Jamila Chilà, presidente del Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua;

Oreste Polidori, artista;

Virginia Fazio, scultrice;

Elisabetta Giraldi, architetto;

Maurizio Vinciguerra, architetto;

"Carugi in fiore" continua anche dopo la premiazione, e troverete fino a martedì

• Mercatino dell'artigianato e specialità alimentari e laboratorio di tintura naturale in piazza Mauro

• Pinacoteca e piccolo museo del soldatino e delle memorabilia in via Doria 4 aperto dalle h.15:30 alle h. 18:00, Ingresso libero.

• Cantine aperte per degustazioni di prodotti tipici

• Alle h.10:30 – h.11:30 – h.15:00 – h.16:00 – h.17:00 Visite guidate al Castello a cura del servizio guide della Coop. Omnia (6,00 Euro Ingresso e visita guidata). In questi giorni di festa il castello osserverà orario continuato dalle h.10:00 alle h.18:00

• Dalle h.11:30 alle h.18:00 Enoteca Regionale della Liguria, in Via Castello 27, degustazioni di vino e prodotti tipici liguri

• Dalle h. 15:00 alle h.18:00 proiezioni presso il Visionarium 3D in Via Doria 2/6. Ingresso 3,50 Euro

L'organizzazione ringrazia: la giuria, le attività commerciali che hanno donato i premi e a tutti i volontari "che come sempre ci danno un aiuto prezioso per la realizzazione dell’evento, lavorando per diversi giorni per far trovare ai visitatori i carugi allestiti".