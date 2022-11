Incontro con l'Autore alla Chiesa Anglicana

Presso la ex Chiesa Anglicana di Bordighera, l’ISISS Fermi-Polo-Montale e precisamente il plesso Montale di Bordighera, sotto la dirigenza della dott.ssa Antonella Costanza, con la collaborazione del Comune di Bordighera, il 25 novembre, ha dato il via al primo degli incontro con l’autore. Il tutto nell’ambito del progetto “Il Montale OSA e RIMembra il libro”.

Incontro con l'Autore presso la ex Chiesa Anglicana

Il numeroso pubblico, gli alunni e la cittadinanza, ha ascoltato ed è intervenuto in un dialogo attivo con Alessandra Chiappori che assieme al fotografo Stefano Ascheri ha presentato "111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire", all’inizio dell’incontro è stata commentata anche "La Strada di San Giovanni" di Italo Calvino, in omaggio al prossimo centenario dalla nascita del grande autore del Novecento nel 2023.

Alessandra Chiappori: bio

Alessandra Chiappori è una giornalista imperiese, che ha scritto di turismo, eventi e cultura tra Liguria e Piemonte e si occupa di comunicazione e uffici stampa. È dottoressa di ricerca in Semiotica e ha studiato a lungo il rapporto tra Italo Calvino, lo spazio e i luoghi. È autrice anche della guida letteraria Torino di carta (il Palindromo, 2019) e racconta di libri online su Lucialibri, Turismo Letterario e sul suo blog A contrainte.

...E il fotografo Stefano Ascheri

Stefano Ascheri nasce a Imperia e si diploma in Immagine fotografica, filmica e televisiva. Appassionato di libri, si occupa di eventi e manifestazioni nella libreria di famiglia e gestisce l’archivio storico del bisnonno, fotografo nel Ponente ligure tra gli anni Dieci e gli anni Quaranta del Novecento.

Il volume

Per capire meglio "111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire" leggiamo la quarta di copertina.

«Avete mai bevuto un rubino? Cosa ci fa una bicicletta su un campanile? In quale luogo Claude Monet disse “ho l’impressione che farò cose bellissime”? Un sogno perpendicolare e assolato, che dal mare si innalza fino ai duemila metri. Un lembo di terra, un confine, aspro e delicatissimo, color pastello, dove i gruppi di case sbocciano improvvisi come le storie, che l’entroterra custodisce. È la “Riviera dei Fiori”, una terra ricchissima ma poco

conosciuta che questa guida cerca di raccontare attraverso 111 luoghi. Il luogo in cui viviamo spesso è quello che conosciamo meno perché lo diamo per scontato, lo viviamo tutti i giorni e non siamo portati a cercare di scoprirlo, studiarlo. Se fossimo meno distratti ci accorgeremmo di vivere in un posto straordinario e unico per le sue caratteristiche.»

Il libro di Alessandra e Stefano vuole farci aprire gli occhi, riscoprire la bellezza e la ricchezza paesaggistica e culturale che ci circondano; a mio avviso, non è pensato per i turisti, i “foresti”, almeno non solo per loro, ma per noi, i locali. In questa guida, il termine “luogo” non è inteso solo come uno spazio fisico, ma comprende anche le storie e i personaggi che nel Ponente hanno lasciato un segno del loro passaggio. Inoltre il professor Schiapaccasse, docente di filosofia e sostegno, nonché musicista e chitarrista acustico con Emmanuel Biamonti dei Ponente Folk Legacy, ha allietato il pubblico con due intermezzi musicali.

Il prossimo appuntamento con la rassegna Incontro con l'Autore

Prossimo appuntamento con Incontro con l'Autore il 16 dicembre con Francesca Sensini che presenterà alle 15, sempre presso l’ex Chiesa Anglicana di Bordighera, La Violenza di Marise Ferro.

Gli scatti