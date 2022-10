L'ex bomber Francesco Totti a Montecarlo per un torneo di padel. Foto e Video

L'ex attaccante della Roma Totti a Montecarlo per un torneo di padel

“Per tornare a vincere serve quantità, qualità e soprattutto la voglia di dimostrare il proprio valore del nostro Paese. Trovare adesso un giocatore sarebbe riduttivo anche perché quando parli d’Italia vuol dire che sono i giocatori più forti”.

A parlare è l’ex attaccante della Roma, Francesco Totti, ospite nel pomeriggio del Tennis Padel Soleil, di Beausoleil, sopra Montecarlo, per un torneo di padel di beneficienza - la “Padel net cup” - promosso da Digitalbits a supporto della Fondazione Principe Alberto di Monaco. A poco più di un mese dall’inizio dei mondiali di calcio nel Qatar, non poteva mancare un commento sul grande assente: la nazionale italiana, di cui Totti ha fatto parte in passato.

Tra un po’ inizierà il campionato mondiale di calcio. Che cosa prova da spettatore?

“Provo la delusione non vedendo l’Italia, quello sì - ha aggiunto -. E’ un campionato del mondo un po’ diverso, però è sempre un torneo di livello internazionale perciò ci sono squadre molto affermate, molto competitive, ci divertiremo lo stesso”. Sul padel ha poi commentato: “E’ uno sport, che soprattutto a noi calciatori è entrato subito nella testa. Un divertimento a trecentosessanta gradi e poi abbiamo anche la possibilità di incontrarci con persone che non vedi da tanto tempo. Uno sport dove c’è divertimento, affiatamento, e tutto”.

Nel tuo futuro c’è qualche programma a livello sportivo?

“Sono sempre nel mondo del calcio, vedo, valuto e cerco di trovare qualche giovane promettente”. Nel frattempo giochi a padel, anche a Dolceacqua sei venuto qualche volta. Come ti trovi? “Spesso e volentieri stiamo giocando a padel con gli ex giocatori. A Dolceacqua ogni tanto vengo, quando sto in queste zone vicine vengo a vedere il bel paese”.

Oltre a Totti, al torneo hanno partecipato anche altri ex calciatori, tra cui: Diego Milito, ex attaccante argentino, oggi dirigente sportivo; Luigi Di Biagio, ex centrocampista e difensore, attuale allenatore; Vincent Candela, ex centrocampista francese; Esteban Cambiasso, ex centrocampista argentino e Christian Panucci, ex difensore, oggi allenatore.

L’evento monegasco è stato organizzato con il contributo del sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola

“Grazie a delle amicizia, ho avuto la possibilità di organizzare questo evento - ha affermato Gazzola - a favore della fondazione del Principe Alberto II, che è molto sensibile all’ambiente. Abbiamo invitato questi calciatori di calcio, della Roma e della Lazio, che hanno giocato in Italia. Sono molto bravi e disponibili, si divertono e fanno divertire le persone. Sono atleti ormai che frequentano anche i nostri circoli di Dolceacqua e possiamo dire, che il panel sta diventano un trait-union importante anche per la promozione turistica. Uno sport che favorisce il turismo nei nostri territori”.

Lo stesso Totti ha detto che viene molto volentieri a giocare a Dolceacqua. Cosa trovano di così speciale?

“Quello tra lo sport, la cultura e la cucina e il mix vincente. Ciò che da anni proponiamo come amministrazione ovvero fare attività all’aria aperta e, nel contempo, degustare anche delizie del territorio e, perché no, un po’ di cultura”.

Fabrizio Tenerelli

La video intervista a Francesco Totti

I video degli allenamenti e del torneo di padel con Francesco Totti

La video intervista al sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola

Il fotoservizio