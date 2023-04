Marino Magliani fa il pieno a Cervo

Marino Magliani non delude e all’oratorio di Santa Caterina ospite di Cervo in Blu d’Inchiostro per presentare il suo libro “Il bambino e le isole” ha fatto emozionare il folto pubblico accorso. L'Oratorio era pieno di rose rosse, per ricordare la giornata mondiale del libro, e la poesia dell'autore ligure ha fatto il resto: "Il mare fa tutto lui - ha detto - e non c'è bisogno di fare niente davanti al mare. Ogni persona ligure è un'isola. Questa Liguria è una terra filtrata e le rocce assorbono il mare attraverso la luce".

Magliani, finalista del premio Strega, la sua Liguria se la porta in Olanda, Paese in cui vive e lavora, è stato intervistato dalla professoressa Patrizia MIlanese docente del Liceo Cassini. “Il bambino e le isole” è un romanzo sognante e ispirato. Un omaggio a Calvino nel centenario della nascita. Un uomo, verso la fine della sua breve vita, giunge a Sanremo. Si chiama Walter Benjamin, ha con sé una valigia di libri illustrati per bambini. Nella città delle palme incontra un ragazzino di nome Italo. È Italo Calvino. Walter gli vorrebbe far scrivere la storia di un pallone che si perde nei vicoli e oltrepassa i binari. Il bambino non ci sta a lasciare oltre i binari il pallone e nello stesso tempo non può disubbidire all’ordine della madre: i binari non si attraversano. I due si rivedranno solo tre o quattro volte e mai più sapranno che quel pallone è esistito davvero, che bisognava cercarlo lungo i binari a costo di metterci tutta la vita e di più.

Hanno moderato l'incontro Patrizia Milanese, docente di lettere del liceo Cassini di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile e sono stati proposti intermezzi musicali da parte dei pianisti Mattia Di Fabio e Vladimir Di Martino. Per l'amministrazione presenti il sindaco Lina Cha e l'assessore Annina Elena.

I giovani studenti del Cassini hanno intervistato l’autore chiedendo sulla sua opera e sulla continuità con Italo Calvino. L’ intervista Junior è stata condotta da Giulia Lami e Gabriele Fognini, della testata giornalistica del Liceo Cassini. Federico D’ Alessandro si è occupato delle riprese e letture a cura di Caterina Canale. Sara Panzeri, Beatrice Paternò e Giada Scalzi si sono occupati di una innovativa parte social.

"Non sono un uomo libero - ha detto Magliani - ma sono un culto della libertà"