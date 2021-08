Tutto pronto per il concerto ai Giardini Lowe

Il prossimo sabato, 21 agosto, la banda musicale di Borghetto S. Nicolò, città di Bordighera, terrà un concerto presso i giardini Lowe di Via Vittorio Veneto.

Concerto a Bordighera con la banda S. Nicolò

La serata sarà il momento conclusivo di due giorni di studio e approfondimento insieme al M° Maurizio Managò, direttore e fondatore di diversi gruppi bandistici fra cui l’Orchestra Giovanile di Delianuova (2001), dei giovani fiati reggini (2008) di Laureana di Borrello (2009). Con questi gruppi, il M° Managò si è affermato nei principali concorsi Nazionali ed Internazionali e ha innescato il recente cambiamento del movimento bandistico calabrese. Ha diretto circa 1200 concerti in Italia e all’estero, fra i quali si ricordano la partecipazione al Ravenna Festival, ospite del M° Riccardo Muti e i concerti alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Reggio Calabria, del Presidente Giorgio Mattarello a Catanzaro e di Papa Francesco presso il Vaticano.

Si tratta di un momento formativo molto importante per la Banda di Bordighera che, non potendo realizzare il consueto campus per giovani musicisti Note d’aMare, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, ha pensato di dedicare un percorso di approfondimento con i propri musicisti attraverso un’esperienza così significativa. Il confronto con altre realtà è un momento essenziale per la crescita musicale dei componenti

Come prenotare

Per partecipare al concerto è necessario essere dotati di green pass e prenotarsi seguendo i link reperibili sul sito www.bandabordighera.it La partecipazione è possibile anche registrandosi sul posto fino al raggiungimento del limite massimo di 250 partecipanti.

Un libro per raccontare le bande musicali

Ricordiamo, infine, che è da poco stato pubblicato il libro “Chi ha maggior fiato farà miglior musica” scritto dal M° Luca Anghinoni, che racconta della storia della musica bandistica di Bordighera e del Ponente Ligure.