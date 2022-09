A 3 imperiesi il Premio OscarGreen

Cerimonia lunedì a Celle Ligure

Anche quest’anno, la Federazione regionale di Coldiretti Liguria è pronta a consegnare il Premio OscarGreen alle sei aziende giovani che quest’anno si sono distinte con i loro progetti innovativi. L’evento, ideato nel 2006 da Coldiretti Giovani Impresa e che anche quest’anno ha ottenuto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, rappresenta un momento particolare e denso di significato, attraverso il quale raccontare (e, soprattutto, ricordare) all’Italia intera l’importanza dei giovani per l’economia e il futuro della nostra Regione e del Paese.

La cerimonia di premiazione avrà luogo lunedì 12 settembre a partire dalle 18:00 presso i Bagni Olimpia Vittoria di Celle Ligure e prevedrà la consegna alle sei aziende vincitrici dei riconoscimenti ottenuti all’interno delle diverse categorie in cui hanno gareggiato (Energie per il futuro e sostenibilità, Coltiviamo solidarietà, Fare filiera, Impresa Digitale, Campagna Amica e Custodi d’Italia). I sei premi verranno consegnati ad imprenditori appartenenti, rispettivamente, alla Provincia di Imperia (3), alla Provincia di Savona (1), alla Città Metropolitana di Genova (1) e alla Provincia di La Spezia (1).

L’evento OscarGreen

OscarGreen è un evento annuale, organizzato e promosso dal 2006 in tutta Italia da Coldiretti Giovani Impresa, a cui possono prendere parte a livello regionale gli imprenditori agricoli e agroalimentari, singoli o associati, di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti (con l’eccezione della categoria Coltiviamo solidarietà, per cui non esistono limiti di età), che operino sul territorio nazionale e abbiano sviluppato all’interno del proprio percorso imprenditoriale un’idea innovativa, che si rispecchi in una delle categorie sotto riportate, partecipando ad una sola categoria di concorso tra quelle previste. Può partecipare, inoltre, anche chi abbia già preso parte al concorso OscarGreen negli anni passati, con la tassativa esclusione delle imprese agricole vincitrici delle ultime due edizioni.