Calamità Naturali, regione stanzia quasi 900mila euro per le aziende agricole

La delibera

I fondi (dal Ministero) sono destinati a sanare le ferite inflitte dagli eventi metereologici "abnormi" di fine 2019.

Si conclude con un trasferimento di fondi dal Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ) per circa 785mila euro l’iter perseguito dalla Regione Liguria per ristorare i danni alle strutture aziendali, conseguenti alle piogge intense e venti di burrasca del periodo compreso tra il 14 ottobre e il 20 dicembre del 2019.

Per le aziende interessate dagli eventi "abnormi" di fine 2019

“La delibera di Giunta odierna- spiega il proponente, vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana–stanzia circa 874 mila euro a favore di 61 aziende agricole della province di Genova, del savonese e dell’imperiese (le aziende dello spezzino non hanno presentato domanda) interessate dagli eventi atmosferici abnormi della fine del 2019 che hanno procurato ingenti danni. E’ molto importante per il tessuto produttivo ligure veder riconosciuto lo stato di calamità naturale dal Mipaaf con il conseguente trasferimento di fondi per 785mila euro, che la Regione Liguria ha però ritenuto doveroso integrare con circa 90 mila euro, attingendo ad economie di spesa precedenti, per poter impegnare l’intera cifra necessaria al ristoro di ogni singolo beneficiario, così come stimato tempestivamente e con solerzia dall’Ispettorato Agrario regionale. Nel frattempo stiamo lavorando sempre di più sulla prevenzione, ove possibile, oltre che sulla promozione ed il rafforzamento delle misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale”.