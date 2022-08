Cerchi lavoro? Ecco le offerte in provincia di Imperia

Pubblichiamo, di seguito, tutte le offerte di lavoro dei centri per l'impiego della provincia d(Imperia, Sanremo e Ventimiglia). In allegato, oltre alle offerte di lavoro, anche le istruzioni su come inoltrare una candidatura al CPI di riferimento.

I contatti dei centri per l'impiego

Imperia

Centro Impiego Imperia –Piazza Roma, 2 - Tel. 010 2893614 - 624 - cpi.imperia@regione.liguria.it

Sanremo

Via Pietro Agosti 245- Tel. 010 2893658-60 mail: cpi.sanremo@regione.liguria.it

Ventimiglia

Via Lamboglia - Tel. 010 2893681 E-mail: cpi.ventimiglia@regione.liguria.it

Come candidarsi

Per aderire alle offerte di lavoro, gli interessati in possesso di tutti i requisiti richiesti potranno effettuare le candidature attraverso la registrazione a questo sito . Gli operatori del Servizio Preselezione possono erogare informazioni relative alla procedura via mail all’indirizzo di riferimento del centro per l'impiego o al telefono abbinato a ciascun ufficio.

Le offerte

OFFERTE CPI 16.08.2022

Come candidarsi alle nostre offerte, con QR code (1)