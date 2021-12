Confcommercio Bordighera: “Positiva apertura attività commerciali, ma serve fare squadra"

L'INTERVENTO

"Dobbiamo fare dei sacrifici per intercettare la clientela nei periodi in cui è presente e al tempo stesso mantenere viva la città"

La Confcommercio di Bordighera fa un bilancio della situazione commerciale

In vista della fine dell’anno il presidente della Confcommercio di Bordighera Gianluca Berlusconi traccia un bilancio della situazione commerciale, analizzando le necessità del territorio.

Spiega Gianluca Berlusconi: “A Bordighera in quest’anno che volge al termine l’Amministrazione comunale ha dato avvio a una serie di lavori e anche questo credo abbia contribuito a dare impulso a una rinascita delle attività commerciali. Abbiamo registrato infatti nuove aperture e ristrutturazioni di esercizi già operanti sul territorio, nonostante il perdurare delle difficoltà legate all’emergenza pandemica. Indubbiamente un segnale molto positivo”.

Conclude Gianluca Berlusconi: “Bordighera è una città turistica, caratterizzata anche da seconde case e questo dobbiamo sempre tenerlo a mente, per calibrare la nostra attività, che deve essere vista come un servizio. In questo senso ritengo necessario fare ulteriormente squadra, per evitare che, soprattutto in alcune giornate festive, ci siano delle attività chiuse. Dobbiamo fare dei sacrifici per intercettare la clientela nei periodi in cui è presente e al tempo stesso mantenere viva la città. Credo sia fondamentale. I nostri uffici sono e saranno sempre a disposizione per sostenere le attività commerciali con servizi di consulenza e iniziative promozionali, per far crescere l’economia del nostro territorio”.