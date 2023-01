Confesercenti e Confcommercio piangono la morte della chef Pina Beglia

Le associazioni di categoria ricordano la storica chef dei Balzi Rossi

Note di cordoglio per la morte della storica chef Pinuccia Beglia sono state espresse dalle associazioni di categoria. “Ci sono persone che rimangono per sempre - spiega Sergio Scibilia, presidente di Confesercenti Ventimiglia -. Pinuccia Beglia ci ha lasciato in queste ore, ma la sua impronta, la sua caparbietà nella ricerca di nuovi sapori, il rispetto per le tradizioni e il cibo locale, rimarrà nella storia del nostro territorio per sempre”.

"Per prima ha capito il valore di legare il cibo al territorio"

E aggiunge: “Una donna imprenditrice, rivoluzionaria , capace di aver percepito prima di tanti il nuovo mood della gastronomia , facendo ‘uscire’ dalla cucina gli chef e rendendoli protagonisti di un’arte anche visiva e didattica aperta al grande pubblico del turismo”. Conclude Scibilia: “Per prima ha capito il valore di legare il cibo al territorio, al paesaggio , creando nuove suggestioni e experience”.

Sulla stessa linea è anche Dario Trucchi di Confcommercio

“La Confcommercio di Ventimiglia piange la scomparsa di Giuseppina Pina Beglia, chef dello storico ristorante I Balzi Rossi, che fondò assieme al marito Andrea nel 1982. I Balzi Rossi ha segnato la storia della ristorazione ligure, portandola a livello internazionale con la conquista di ben due Stelle Michelin”.

Prosegue: “Tutti noi di Confcommercio saremo sempre grati a Pina Beglia per tutto ciò che ha fatto per la ristorazione ventimigliese e ligure. Il suo lavoro e il suo impegno sono stati una risorsa per tutta la città, per tutta la Liguria e per il Ponente ligure in particolare. Pina ha dato un insegnamento ed è stata un esempio per tanti giovani, esportando la nostra cucina in tutto il mondo. Per noi è una grande perdita”.

F.T.