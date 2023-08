Edilizia in crescita in Liguria

“L’edilizia traina le imprese artigiane della Liguria che continuano a crescere. I dati di Infocamere-Movimprese relativi al secondo trimestre del 2023, rielaborati e pubblicati oggi a mezzo stampa da Confartigianato, dimostrano come le politiche messe in atto in questi anni da Regione Liguria e in particolare dal settore Urbanistica ed Edilizia stiano portando i frutti sperati”. L’assessore regionale Marco Scajola commenta così il report sulla crescita delle imprese artigiane che pone la Liguria sopra alla media nazionale con un incremento complessivo del + 0,55%, con il solo settore edilizio a + 0,7%.

“Da aprile a giugno abbiamo un saldo positivo di 151 nuove aziende operanti nell’edilizia – prosegue Scajola -. Numeri che registriamo davvero con grande soddisfazione e che sono una sorta di premio per la massiccia campagna di rigenerazione urbana messa in atto da Regione Liguria. Da rappresentante del territorio imperiese accolgo, se possibile, con ancor più orgoglio i dati della provincia ponentina tra i migliori a livello italiano con un aumento generale del 1,09% e del 1,4% in campo edilizio con ben 106 nuove attività aperte nel trimestre in oggetto”.