Floricoltura: Ventimiglia, Giunta chiede stato di calamità. Il video dei girasoli distrutti

Questo video me lo ha inviato il mio amico Alessandro Lorenzi dalla sua azienda agricola situata a bevera frazione di Ventimiglia…….dopo tanto lavoro ,tante cure e tutte le spese sostenute è arrivato il momento di raccogliere questi splendidi girasoli….invece sta passando con il trattore per distruggerli causa mancata vendita per emergenza corona virus….queste immagini sono un colpo al cuore di noi tutti ,soprattutto dei coltivatori che dopo tanto lavoro devono distruggere la loro creatura…non ci sono parole…. Ieri come amninisteazione comunale di Ventimiglia si è deciso di chiedere lo stato di calamità a regione Liguria per cercare di sostenere il comparto ,in particolare dei fiori recisi tipici dell' estremo ponente ligure …..che tristezza

