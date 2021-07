Fondo di investimento immobiliare acquisisce dalle Ferrovie l'area di Nervia

Namira SGR rende noto che il Fondo Immobiliare chiuso denominato BDF ha completato l’acquisizione dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. dell’area Campasso di Nervia a Ventimiglia.

La SGR si avvale del supporto di Marina Development Corporation (“MDC”, società italiana attiva nella consulenza allo sviluppo di progetti immobiliari a destinazione residenziale/ricettiva ancorati a porti turistici, per il benessere e il tempo libero) in qualità di project & development management advisor.

L’acquisizione dell’area di circa 42.000 mq segue il bando lanciato da FS Sistemi Urbani (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) il 2 novembre 2020, e la firma del preliminare da parte di BDF lo scorso dicembre.

In area Nervia sarà realizzato, dal Fondo BDF, “Borgo del Forte Campus”

un campus internazionale con parco a verde pubblico, 6 campi da tennis, una piscina olimpionica, una scuola internazionale con annesso dormitorio per docenti, studenti e atleti, e uno spazio eventi. L’intervento prevede anche la riqualificazione dei capannoni esistenti con funzioni miste. L’operazione consentirà dunque recupero di un’area parzialmente dismessa e la sua rigenerazione ispirata a principi di sostenibilità, completando la riqualificazione di un’area di Ventimiglia, iniziata con la realizzazione della pista ciclopedonale che attraversa l’intera area, oltrepassa il torrente Nervia con un ponte ciclabile e si ricongiunge con il comune limitrofo di Vallecrosia.

L’operazione rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana «Marina di Ventimiglia», illustrato al Consiglio Comunale di Ventimiglia da MDC lo scorso aprile. Il progetto, volto alla creazione di una nuova destinazione turistico/ricettiva sul lungomare di Ventimiglia, si svilupperà su una superficie totale di circa 60.000 mq e prevede più interventi: il principale, Borgo del Forte, interesserà l’area del waterfront affacciato sul nuovo porto turistico, dove sorgeranno una struttura alberghiera di alta gamma con palestra, spa e ristorante e 130 appartamenti luxury, di cui 60 gestiti dallo stesso hotel; sarà poi realizzato il ristorante La Rocca, collocato a ovest del complesso residenziale-alberghiero, e Club Italia, che prevede la trasformazione della palazzina «ex ACI» di piazza del Costituente in un polo food&beverage di eccellenza.

Il Fondo BDF fortifica dunque il legame con la città di Ventimiglia

rinnovando la volontà di contribuire al suo rilancio e a una sua futura, armoniosa crescita in qualità di volano del ponente ligure, riconnettendo diverse aree della città secondo un unico obiettivo di rendere Ventimiglia una destinazione turistica dalla portata internazionale ma a forte vocazione italiana.

«L’accordo con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane consente al Fondo BDF di proseguire il proprio piano di investimento a Ventimiglia adducendo al portafoglio immobiliare esistente un’importante area strategica nello sviluppo dell’investimento complessivo. La SGR, per conto del Fondo, ringrazia MDC e gli advisor che hanno dato un importante contributo alla definizione dell’acquisizione», ha dichiarato l’AD di Namira Eugenio Radice Fossati.

«L’accordo con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rappresenta un ulteriore passo che porta verso la realizzazione del grande progetto di rilancio di Ventimiglia presentato ad aprile, che consentirà al Fondo BDF di trasformare la città in una destinazione turistica di lusso e di offrire alla comunità cittadina servizi e strutture di alto livello. Nei prossimi mesi puntiamo a finalizzare la variante urbanistica continuando il processo concertativo con gli Enti”», ha commentato l’AD di MDC Giuseppe Noto.

“Siamo molto fieri del risultato raggiunto per la rigenerazione urbana dell’area di Parco Nervia; si tratta di un progetto portato avanti grazie alla stretta sinergia tra il Gruppo FS Italiane e l’amministrazione comunale di Ventimiglia, iniziata con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma. Prosegue dunque lo sviluppo di un progetto il cui cuore pulsante è rappresentato dalla sostenibilità e dalla condivisione di spazi pubblici, che prevede l'insediamento di nuovi servizi per i cittadini, come un campus internazionale, campi da tennis e piscine, realizzate dall’investitore, e la già realizzata pista ciclo-pedonale del Ponente Ligure», afferma Umberto Lebruto, AD di FS Sistemi Urbani.

Il fondo BDF è stato assistito, oltre che da MDC, da Legance – Avvocati Associati con il Partner Gabriele Capecchi per gli aspetti legali e da TARGET nella persona del Partner Michele Malfitano per gli aspetti tributari.

Namira Sgr

Società di Gestione del Risparmio, attiva dal 2008, gestisce Fondi di Investimento Alternativi nelle asset class core e sviluppo a destinazione Residenziale, Retail, Logistica, Healthcare, Uffici oltre a Fondi di Credito.

Marina Development Corporation (MDC)

Fondata nel 2020, fornisce servizi di consulenza e gestione immobiliare a investitori qualificati per lo sviluppo responsabile di destinazioni connesse ai porti turistici nel Mediterraneo. MDC assiste attualmente il fondo “BDF” per lo sviluppo della Marina di Ventimiglia e il fondo “Pisa in Progress” per il progetto di rigenerazione urbana a Marina di Pisa, in entrambi i casi come Project e Development Manager.

FS Sistemi Urbani

FS Sistemi Urbani, società del Gruppo FS Italiane, si impegna a valorizzare e vendere il patrimonio immobiliare non più funzionale all’esercizio ferroviario, con particolare riferimento alle stazioni, alle infrastrutture nodali e di trasporto, e agli asset disponibili. La società svolge anche servizi integrati urbani in una prospettiva sia di business che di servizio alla collettività.