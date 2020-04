Il sindaco Scajola incontra gli esercenti dei bar: “Più spazio gratuito per i dehor”

Scajola incontra gli esercenti dei bar

“Abbiamo il clima migliore d’Italia. Dobbiamo sfruttarlo. Stiamo lavorando per utilizzare maggiormente le aree all’aperto. Concederemo gratuitamente più spazio per i dehor e daremo anche la possibilità di crearlo a chi ne è sprovvisto”. Lo ha detto il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, al termine di un incontro avvenuto, stamani, con una delegazione di esercenti di bar e ristoranti preoccupati perla situazione economica.

“Dobbiamo arrivare a una Fase 2 che sia di ripresa effettiva, imparando a convivere con il virus – ha poi aggiunto il primo cittadino -. La Liguria è tra le regioni ancora messe peggio a livello di diffusione dell’epidemia. Dobbiamo conciliare il nostro dovere primario di tutela della salute con il diritto a provvedere al sostentamento proprio e della propria famiglia”. Scajola annuncia anche novità per quanto riguarda le imposte comunali: “Prevediamo delle riduzioni per quelle attività che sono state chiuse per decreto. Ci stiamo lavorando, la delibera sarà pronta nelle prossime ore”.

