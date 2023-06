In Liguria luce e gas meno cari d'Italia, ma Imperia maglia nera per gli aumenti

E' la Liguria, secondo i dati elaborati dalla nota piattaforma Segugio.it, la regione d'Italia nella quale luce e gas, in bolletta, costano di meno. Ma nel contesto ligure, Imperia è la provincia con il maggior aumento rispetto al 2021.

In Liguria luce e gas costano meno

Ecco i dati raccolti dalla piattaforma online: in Liguria, nonostante i prezzi contenuti, sia per la tutela che per il mercato libero, i cittadini hanno comunque dovuto combattere contro gli aumenti, quasi il doppio in più rispetto al 2021. «La rilevazione condotta da Segugio.it mostra che in Liguria la spesa per le bollette luce e gas è la più bassa d’Italia- comunicano con una nota stampa- . Il record vale sia per le utenze che sono rimaste nel regime tutelato sia per quelle che sono passate al mercato libero. La regione non è stata esente dall’aumento delle tariffe negli ultimi anni ma, anche grazie a consumi inferiori alla media, i costi sono più contenuti. Tra il 2021 e il 2023 la spesa per le bollette nel regime di tutela è più che raddoppiata, passando da 1.109 a 2.472 euro. È cresciuta di molto anche la spesa per gli utenti del mercato libero, ma in misura ridotta: il passaggio è stato da 1.015 a 1.951 euro». In Liguria, le famiglie che hanno scelto il mercato libero risparmiano in media, secondo Segugio, 520 euro all'anno.

A Imperia aumenti fino al 140%

Genova è la città italiana in cui la spesa per luce e gas è più bassa. Nel capoluogo ligure per le bollette luce e gas si spendono 2.317 euro nel mercato tutelato e 1.1836 euro nel mercato libero Le famiglie che vivono in provincia di Imperia, invece, sono quelle che si sono viste aumentare di più le bollette nell’arco degli ultimi due anni. Per le bollette luce e gas tra il 2021 e il 2023 i costi sono cresciuti del 141% nel regime tutelato e del 110% sul mercato libero. La provincia ligure in cui la spesa è più elevata è quella di La Spezia: nel mercato a maggior tutela per le bollette luce e gas si spendono 2.587 euro, mentre nel mercato libero la spesa si ferma a 2.020 euro. La provincia spezzina è anche quella in cui il passaggio dal mercato tutelato a quello libero è più conveniente.