Nasce a Pornassio il "Sale della Liguria"

Domani (giovedì 26) la presentazione

Nasce in provincia di Imperia, da una idea del marketer Franco Laureri e dello chef Renato Grasso, il “Sale della Liguria”, che racchiude dentro un barattolo i profumi e i sapori della Liguria. “Si tratta di un nuovo brand ambassador, che consiste in un sale aromatizzato con erbe aromatiche spontanee della Liguria, tipo: il rosmarino, la salvia, il timo, la maggiorana, ma anche la grappa, l’olio di Vessalico e altre essenze”, spiega Laureri. Creato apposta per il turista: “E' un gadget edibile, nato per comunicare i saperi e i sapori dei territorio al di là del mare. Ogni volta che lo apri, sprigiona questi odori e scatta il recall ovvero il ricordo della vacanza tutto l’anno”.

La presentazione è attesa per domani, alle 17.30, presso il pastificio fratelli Porro, di via Nazionale, a Pornassio, in provincia di Imperia. Saranno presenti il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, i vertici dell’associazione “antiche Vie del sale” (il cui presidente è il sindaco di Mendatica, Piero Pelassa); i sindaci e gli imprenditori dell’agroalimentare della Valle Arroscia. All’evento seguirà un educational, a cura dello chef Renato Grasso, sull’uso in cucina del "Sale della Liguria”, con protagonisti i prodotti tipici del territorio.