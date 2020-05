Saracinesche alzate da Ventimiglia e Bordighera: il flash mob dei commercianti. Fotoservizio

Flash mob dei commercianti

Decine di commercianti ed esercenti pubblici del comprensorio intemelio, da Ventimiglia a Bordighera, hanno organizzato, verso le 18 un flash mob, alzando le saracinesche dei loro locali, per portare l’attenzione sulla difficile situazione economica che stanno vivendo, a fronte dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Sei le richieste al governo, contenute in un volantino che è un po’ diventato il “manifesto” dell’iniziativa: no all’indebitamente dell’imprese; sostegno a fondo perduto alle imprese e ai lavoratori; esame sierologico gratuito per tutti i dipendenti; proroga della casa integrazione; annullamento delle tasse e delle commissioni pos.

“Le mascherine per farci vivere, le tasse per farci morire”, il leit motiv della manifestazione, da più parti mostrato come slogan; ma anche “Io resto a casa con i miei figli e tu stato ci devi tutelare”. I commercianti sono rimasti fuori dal proprio negozio esponendo i cartelli e cercando così di sensibilizzare l’opinione pubblica.

