Strumenti e soluzioni per l’accesso al Credito

Nuove opportunità per le PMI grazie alla Convenzione stipulata da Alpifidi con Cassa Depositi e Prestiti che mette a disposizione un plafond di oltre 5 milioni di Euro utilizzabile da Alpifidi per erogare direttamente credito alle imprese con la garanzia del Fondo centrale di Garanzia.

Le imprese artigiani. Commerciali, del settore turistico, agricole e tutte le micro piccole e medie imprese potranno accedervi per coprire fabbisogni di investimento nella propria attività, per fabbisogni di liquidità e superare le difficoltà di questo periodo legate ai costi energetici e di materie prime.

Alpifidi, confidi da anni al servizio delle imprese del Piemonte, della Valle d’Aosta e ultimamente anche della Liguria, in qualità di intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia, oltre all’attività tradizionale di concessione di garanzie, dall’inizio del 2022 eroga direttamente finanziamenti di piccolo importo e fino a 50.000 Euro per investimenti, capitale circolante e consolidamento/rinegoziazione dei debiti.

Una nuova via per le piccole e medie imprese che hanno la necessità di accesso al credito per far fronte alle esigenze della propria attività come: il pagamento degli stipendi, dei fornitori e di piccoli investimenti.

Alpifidi grazie anche al plafond CDP, vuole fornire un supporto concreto alle imprese socie, o che lo diventano per l’occasione, che intendono sviluppare la propria attività investendo per il futuro.

Le nuove sfide di Alpifidi sono in linea con la propria Mission e sempre dalla parte delle imprese.

Le imprese possono rivolgersi ad Alpifidi per una consulenza, una valutazione delle esigenze finanziarie e per la successiva richiesta di finanziamento diretto che, dopo la valutazione del merito di credito sarà deliberato ed erogato in poco tempo.

Le imprese potranno contattare Alpifidi:

direttamente dal sito di Alpifidi https://www.alpifidi.it/

tramite i nostri canali social: Facebook https://www.facebook.com/alpifidi

e Linkedin https://www.linkedin.com/company/2356757/admin/.