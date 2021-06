"Una boccata di ossigeno"

«Una vera e propria boccata d’ossigeno per un settore fondamentale che,

grazie alle risorse stanziate dalla Regione Liguria, avrà l’opportunità di

trovarsi pronto per la ripartenza dell’economia».

Cassa Artigiana, Confartigianato esulta

È questo il positivo commento di Luca Costi, segretario regionale di

Confartigianato Liguria, alla notizia dell’approvazione da parte della

giunta regionale del regolamento della nuova “cassa artigiana”, gestita da

Artigiancassa. La dotazione già stanziata è di 10,9 milioni di euro.

Il nuovo strumento

Il nuovo strumento riguarderà tutte le imprese artigiane liguri e sarà un

mix di agevolazioni con l’abbattimento degli interessi e la riduzione dei

costi di garanzia. Tra le spese ammissibili: acquisto, costruzione,

ampliamento e ammodernamento laboratorio; acquisizione rami d’azienda; acquisto attrezzature e macchinari nuovi e usati; acquisto software, brevetti e servizi reali; spese per estero; scorte e circolante.

Marchio "Artigiani in Liguria"

Per le imprese operanti nei Comuni dell’entroterra e per quelle dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, in possesso del marchio “Artigiani In Liguria” sarà previsto un contributo aggiuntivo in conto capitale del 50% fino a 20 mila euro per spese in

attrezzature/macchinari e servizi reali.

L'investimento minimo è di 10 mila euro. Retroattività al 5 agosto 2019.

Per informazioni e assistenza rivolgersi a una delle sedi territoriali di

Confartigianato.