Vittoria dei frontalieri: il bonus inserito nel Decreto Sostegni

Il bonus frontalieri inserito nel Decreto Sostegni

"Con molta soddisfazione abbiamo appreso dal sottosegretario Giorgio Mulè del inserimento del articolo 49, nel decreto Sostegni, che stabilisce un bonus per i lavoratori frontalieri che hanno avuto difficoltà a causa del Covid e dei lockdown in Francia e nel principato di Monaco".

Lo ha dichiarato il segretario dei Frontalieri Autonomi Intemelii (Fai), Roberto Parodi. "Il 12 aprile scorso, in un incontro in frontiera con l'onorevole Mulè avevamo ribadito la necessità di questo bonus - prosegue Parodi -. Nello stesso tempo abbiamo affrontato altri due temi. Il primo risolvere il problema sulla questione targhe estere e i veicoli guidati, per lavoro, dai nostri frontalieri a rischio di verbali e sequestri dei mezzi. Una legge legata al decreto sicurezza che ha messo in croce un intera categoria di lavoratori. Il secondo, che riproporremo in finanziaria, è il riconoscimento del bonus fiscale per i pensionati frontalieri colpiti da questa ingiustizia".

Parodi ha aggiunto che: "Su questo tema ci siamo già confrontati con l'ufficio legislativo dell'onorevole Mule' e già redatti degli emendamenti in passato che chiederemo di ripresentare. Un grande ringraziamento va al sottosegretario che ha mantenuto la parola e dato seguito alle nostre richieste".