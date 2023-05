Open Day: l’Ospedale Gaslini a disposizione delle famiglie

Sabato 13 maggio dalle ore 10.00 alle 16.00, l'ospedale pediatrico genovese si apre alle famiglie con una serie di momenti di formazione e informazione pensati per rispondere alle esigenze più comuni dei genitori in ambito pediatrico.

Presente l'assessore alla Sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola

Prenderà parte all’iniziativa anche l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola, che darà il benvenuto al personale del Gaslini e ai primi utenti a partire dalle ore 10.00. Gli incontri, curati dalla Direzione delle Professioni Sanitarie del Gaslini, diretta dalla dottoressa Silvia Scelsi, si terranno dalle 10.00 alle 16.00 a Genova, presso la Sala della Trasparenza al piano terra del Palazzo di Regione Liguria, in piazza De Ferrari.

Momenti di incontro

I momenti di incontro e formazione, saranno condotti da infermieri pediatrici, fisioterapisti, ostetriche, tecnici di laboratorio, logopedisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali e saranno articolati in una decina di stand. Tra le novità di questa edizione ci sarà la possibilità di ricevere informazioni e consigli in merito al reperimento di fonti realmente attendibili per documentarsi in tema di salute pediatrica.

Elenco stand tematici

Prevenzione degli incidenti domestici, corso pre e post parto per la mamma, tecniche di disostruzione da corpo estraneo, gestione del neonato, febbre, aerosol, lavaggi nasali, favorire lo sviluppo neuromotorio del bambino attraverso il gioco e la relazione di contatto con il genitore, il mondo dei laboratori e della radiologia, laboratorio mobile con possibilità di misurazione della glicemia, fonti attendibili per documentarsi in tema di salute pediatrica, livelli di coinvolgimento del bambino e della famiglia nel piano di cura, l'approccio del logopedista al bambino con disfagia. Saranno presenti animatori per intrattenere i più piccoli.