A Sanremo il primo banchetto di "Azione", uno dei 150 in Italia. Video interviste

IN VIA ESCOFFIER

Si è tenuto, in via Escoffier, a Sanremo, proprio davanti alla statua di Mike, il primo Banchetto di “Azione”, il partito che fa capo a Carlo Calenda. Presenti il segretario provinciale imperiese Carlo Biancheri e la coordinatrice cittadina, di Sanremo, Desiree Negri.

“Si è trattato della prima giornata di banchetti nazionali di Azione, a Sanremo - afferma Biancheri -. Il 21 maggio prossimo ci sarà una nuova giornata, ancora qui in via Escoffier e altre occasioni di incontro nelle varie cittadine della provincia. Il 7 maggio, inoltre, vogliamo organizzare a Villa Boselli, di Arma di Taggia, un incontro sulla sanità. Il tema uscirà sui nostri social. Una giornata interessante, perché dopo questo ciclo di pandemia, vogliamo parlare di sanità”.

E aggiunge Negri: “Si è concluso il primo incontro congressuale del nostro partito a Roma. Ci sono stati prima il congresso provinciale e regionale; poi quello nazionale a cui ho partecipato in qualità di delegato provinciale. Ora si apre il periodo degli incontri. Abbiamo avuto il primo incontro a Sanremo, una delle 150 città con un banchetto di Azione. Un momento per far conoscere le nostre idee e proposte alla cittadinanza e sentire le problematiche del territorio. Siamo molto soddisfatti, in quanto la gente ha riconosciuto e apprezzato la nostra attività”.

