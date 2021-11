"A un passo dal riportare il Giro d'Italia in Liguria"

Rcs-Regione

Regione Liguria assicura che mancherebbero pochi giorni alla formalizzazione. "Stagione di rinascita turistica".

Il Giro d’Italia di nuovo in Liguria un sogno che sta per avverarsi.

I contatti tra RCS e Regione Liguria stanno portando a ottimi frutti che potrebbero annunciare, nei prossimi giorni, il ritorno della più famosa competizione ciclistica nella nostra regione. “Riavere il Giro d’Italia qui in Liguria dopo 6 anni è un obiettivo che vogliamo fortemente realizzare – così dichiara l’assessore regionale allo sport Simona Ferro – la nostra regione è da sempre protagonista nel mondo del ciclismo essendo in grado di offrire percorsi tanto spettacolari per le volate quanto impegnativi per la presenza di salite che mettono a dura prova anche chi è più avvezzi alle scalate. Abbiamo lavorato per riportare il Giro in Liguria offrendo ad atleti e spettatori un percorso entusiasmante che coinvolga il ponente ed il levante della regione, ma che soprattutto renda onore allo sport ed alla tenacia dei liguri, un percorso che sappia emozionare chi lo vede e chi sopra quel percorso si giocherà la maglia rosa. Siamo alla volata finale, ma fino al traguardo siamo tutti con il fiato sospeso”.

“Portare qui nuovamente il Giro d’Italia conferma come la Liguria sia tornata ad essere una regione che attrae e che può vantare un’ospitalità di primo livello come recentemente sancito dall’istituto di ricerca Demoskopica – commenta l’assessore al Turismo e Trasporti Gianni Berrino – la nostra regione sta vivendo una nuova stagione di rinascita nel turismo e i grandi eventi sportivi come il Giro non fanno altro che confermare il lavoro fatto negli ultimi sei anni. Siamo pronti ad accogliere i campioni del Giro nel migliore dei modi”.

Da Regione liguria assicurano che mancano davvero pochi giorni all’ufficialità del closing che sancirebbe l'accordo.