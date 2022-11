Alessandro Il Grande e Costanza Pireri eletti nei direttivi Anci

I Comuni e le Province della Liguria così come la Città metropolitana di Genova si sono riunite nel capoluogo regionale per l’assemblea congressuale di Anci Liguria, convocata per eleggere il nuovo presidente dell’associazione per il quinquennio 2022-2027 e tutti i componenti dei vari organi direttivi.

“Sono onorato di rappresentare il Comune di Sanremo – commenta il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, eletto per l’organo direttivo della Conferenza regionale dei Presidenti dei Consigli comunali liguri – con questa nomina che mi permette di proseguire il lavoro all’interno del coordinamento dei Presidenti del Consiglio dell’Anci e che affianca il ruolo svolto nel Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Il lavoro prosegue, nell’ottica della collaborazione con tutti i soggetti coinvolti”.

Così concludono l’assessore ai servizi sociali Costanza Pireri, eletta per l’organo direttivo di Federsanità Anci Liguria, e il consigliere comunale Lorenzo Marcucci, eletto per l’organo direttivo di Anci Giovane Liguria: “Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto, perché l’Anci è un punto di riferimento per gli enti locali e farne parte è, quindi, importante. L’impegno che assumiamo è quello di lavorare proficuamente, in sinergia con i rappresentati delle altre realtà regionali, a beneficio del nostro territorio”.

Nel consiglio direttivo di Anci Liguria sono stati eletti anche i consiglieri di opposizione Luca Lombardi e Simone Baggioli.