Antenna 5G a Coldirodi: sospensiva del Tar fino al febbraio del 2024

Il Tar sospende fino al 14 febbraio

Il Tar della Liguria ha sospeso fino al 14 febbraio 2024 l’installazione di una seconda antenna della telefonia mobile a Coldirodi di Sanremo. Il tribunale amministrativo regionale aveva già disposto una prima sospensiva, fino al 28 giugno 2023; ma all’esito di una recente udienza ha deciso di prorogare i termini.

L’idea di installare un secondo ripetitore (di tecnologia 5G)

a distanza di poche decine di metri da uno già esistente, aveva sollevato il malcontento degli abitanti, che avevano intrapreso una battaglia legale, guidata dal consigliere comunale di Sanremo Roberto Rizzo (M5s).

Il Comune, dopo la prima sospensiva, in linea anche con la normativa

aveva chiesto l’accorpamento delle due antenne e per questo motivo il giudice ha deciso di prorogare i tempi. “Considerato che il Comune di Sanremo, con provvedimento 14.6.2023, ha avviato, anche nei confronti delle società controinteressate - si legge nella sentenza - il procedimento volto ad imporre la coubicazione di tutti gli impianti già autorizzati in località Coldirodi, ivi compreso quello di cui all'impugnata autorizzazione unica 349/2021, in un'unica struttura (…)”.

La decisione è stata presa

“Ritenuto pertanto che allo stato, e nelle more della decisione del ricorso nel merito, le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente urbano e rurale avanzate dai ricorrenti (...) prevalgano (…) , sull'interesse delle società controinteressate alla immediata messa in funzione dell'impianto, così come autorizzato”.