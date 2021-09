Assessore Scajola in visita nel ponente ligure

Un intenso fine settimana di appuntamenti per l’assessore regionale Marco Scajola, questa mattina sarà presente a Sanremo, alla messa in onore di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza, organizzato dalla sezione locale di A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia).

Scajola a Meditaggiasca e Vallebona

Successivamente si recherà a Taggia per l’inaugurazione di Meditaggiasca, la tradizionale manifestazione in cui i paesi della Valle Argentina e Valle Armea sono protagonisti con le loro eccellenze agroalimentari. Infine, si recherà a Vallebona per incontrare il Sindaco Roberta Guglielmi, e l’amministrazione per un confronto su idee e progetti per il borgo rivierasco.

Badalucco Bandiera arancione e 50 anni di Latte Alberti

Domani, l’assessore Marco Scajola, rappresenterà la Regione Liguria alle celebrazioni dei 50 anni di attività del caseificio Latte Alberti, che si terranno nello stabilimento dell’azienda a Genola, in provincia di Cuneo. Infine, nel pomeriggio presenzierà alla cerimonia di consegna delle Bandiere Arancioni della Liguria nel Comune di Badalucco.