Bracco: "Negati alla minoranza gli atti del Comune, ci rivolgeremo alle autorità"

Sotto accusa la risposta del segretario comunale alla richiesta di acquisizione dei documenti

“Abbiamo chiesto di ottenere copia dei documenti relativi al bilancio comunale, ai lavori pubblici e all’uso dell’auto di servizio, ma il segretario comunale ce li ha negati. A questo punto, ci rivolgeremo alle autorità competenti: prefettura, corte dei conti e stiamo valutando anche la procura”.

A parlare è Ivan Bracco, consigliere comunale di minoranza a Imperia

(indipendente, lista civica Imperia Rinasce appoggiata dal centrosinistra), che nei giorni scorsi ha presentato richiesta di acquisizione degli atti, in Comune, a nome della propria coalizione.

“Il provvedimento, emanato dal segretario generale (Rosa Puglia, ndr) motivato dalla mole di lavoro richiesta per ottenere la documentazione, che metterebbe a rischio la macchina comunale, è contro la normativa - ha dichiarato Bracco in una conferenza stampa alla quale era presente anche il consigliere di minoranza, Luciano Zarbano (Imperia senza padroni) - secondo cui i consiglieri devono ricevere la documentazione richiesta senza alcuna motivazione”.

All’origine dell’istanza di Bracco

"Esigenze di verifica sulla buona amministrazione. Se nei trascorsi cinque anni ha lavorato bene, allora un bravo al sindaco; altrimenti si faranno i passaggi necessari”. La minoranza ha richiesto diversa documentazione contabile per analizzare ogni singola parte del bilancio; ma anche per approfondire le pratiche inerenti appalti e lavori pubblici, in particolare: il restauro del Teatro Cavour, il ripascimento delle spiagge e la pista ciclopedonale.

