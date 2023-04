Cambiamo! sostiene Di Muro alle amministrative

Continua la campagna elettorale nella città di confine e, tra le prime schermaglie elettorali, la formazione di centrodestra guidata dall'ex deputato leghista Flavio Di Muro incassa anche il sostegno del governatore di Regione Liguria, Giovanni Toti, con l'adesione del gruppo Cambiamo! a una delle liste che appoggiano il capo di gabinetto del viceministro Edoardo Rixi a sindaco di Ventimiglia a margine delle elezioni del 14-15 maggio.

Cambiamo! Sostiene con una lista civica Flavio Di Muro

A sostegno della candidatura a sindaco di Flavio Di Muro, infatti, e accanto alle principali liste di partito del centrodestra, ci sarà la lista civica “Torna Grande Ventimiglia”, il cui capolista sarà Matteo Ambesi, coordinatore cittadino del movimento Cambiamo- Lista Toti Presidente.

«Insieme al candidato sindaco Flavio Di Muro- dichiara Matteo Ambesi-, abbiamo raccolto e definito in una lista civica la volontà e le idee di un nutrito gruppo di cittadini che vogliono dare il proprio contributo a far tornare grande Ventimiglia».

"Un centrodestra compatto"

«Il nostro movimento, per voce autorevole del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha sin da subito espresso un giudizio positivo sulle qualità e sulle competenze del nostro candidato sindaco- ha aggiunto, in un quadro dove pesa, ad esempio l'addio alla Lega, su tutti, di Andrea Spinosi, storico militante ed ex segretario cittadino-, espressione di un centrodestra compatto ma che accoglie al suo interno anche le istanze civiche proprie del modello Toti: la scelta di questa lista è stata accolta con entusiasmo dai cittadini che hanno accettato di candidarsi per un progetto unico del centrodestra unito, fornendo spunti per la stesura del programma derivati dalle singole esperienze di vita quotidiana».

Le anime della lista civica

Liberi professionisti, artigiani, frontalieri, giovani universitari, uomini e donne impegnati nel sociale, sono questi i candidati della lista civica Torna Grande Ventimiglia. Capolista della compagine a sostegno di Di Muro, appunto, Matteo Ambesi.

Il centrodestra in provincia

Nel frattempo, a Imperia, la coalizione di centrodestra, rappresentata da Fratelli d'Italia e Liguria Popolare, ha scaricato, in seguito all'intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa, il candidato sindaco a Imperia, proveniente dal mondo civico, dicendosi pronta a sostenere Claudio Scajola. Il colonnello dei Carabinieri, ex comandante provinciale, Luciano Zarbano, andrà avanti da solo con "Imperia senza padroni".