Caos autostrada in Liguria, Chiappori chiede condono fiscale e statuto speciale per due anni

Caos autostrada

“La ministra dice che è impossibile rinviare i cantieri perché la sicurezza viene prima di tutto. Ha ragione. Toti si arrabbia e fa i capricci. Se io fossi il governatore sarei a Roma a chiedere compensazioni economiche per la Liguria. Quali? Condono fiscale per due anni e statuto speciale”.

Così il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, da ex parlamentare della Lega si rivolge al governatore della Liguria, Giovanni Toti, a margine della bagarre politica sul blocco dell’autostrada in Liguria, dovuto ai cantieri.

La “ministra”, in questo caso, è Paola De Micheli, a Infrastrutture e Trasporti, che di recente è venuta in visita a Imperia per la posa della prima pietra della pista ciclabile. Secondo Chiappori, visti i disagi che sta patendo la Liguria e quindi anche Diano Marina, località balneare del Ponente, è necessario chiedere una sorta di risarcimento al governo, sotto forma di “condono” e “statuto speciale”.

