Comunali: Fratoianni (Sinistra Italiana), servono coalizioni larghe per battere la destra

Il segretario nazionale della Sinistra Italiana a Ventimiglia

“Qui c’è il Movimento 5 Stelle, ma non c’è il Partito democratico; a Imperia, c’è il Pd ma non il Movimento 5 Stelle. Questa è la dimostrazione più evidente che la scelta delle colazioni si misura in buona parte sulle specificità del territorio e sulla proposta politica. Quello che, però, ci interessa è di lavorare, perché crescano le coalizioni larghe. Serve uno sforzo in più per dare forza a un’alternativa necessaria a una destra, che giorno dopo dopo giorno con le scelte che compie sul piano sociale, ambientale, economico, fiscale e dei diritti, porta più indietro questo Paese”.

Lo ha dichiarato il segretario nazionale della Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, nel pomeriggio, a Ventimiglia, a margine dell’incontro con il candidato sindaco Maria Spinosi (Movimento 5 Stelle), che si presenta con la lista civica Ventimiglia Progressista, di cui fa parte anche la Sinistra Italiana. Il commento è all’attuale frammentazione del centrosinistra alle amministrative dei due maggiori Comuni al voto della provincia di Imperia.

"Svolta presidenzialista è pericolosa"

“Oggi preparano anche un assalto all’assetto costituzionale dello Stato con le cosiddette riforme. L’ipotesi di una svolta presidenzialista è pericolosa, perché rischia di portare questo Paese su chine molte vicine a quelle repubbliche, che rischiano forme di autoritarismo e che noi consideriamo pericolose”.

Dal point elettorale del candidato sindaco Maria Spinosi

a Ventimiglia, Fratoianni, nel puntare il dito sulle scelte del governo di centrodestra, interviene sulle dimissioni dell’ad Rai, Carlo Fuortes e commenta: “La destra aveva dichiarato di essere pronta. Finora è stata prontissima a occupare tutti gli spazi pubblici, tutti i grandi enti pubblici; adesso si prepara a lanciare un’operazione di occupazione sistematica della Rai, del servizio pubblico e parliamo di un presidio fondamentale del pluralismo della qualità della democrazia. Quello che che è accaduto in questi giorni e che rischia di accadere nelle prossime settimane è preoccupante, io credo che anche su questo serva una risposta unitaria, compatta, coesa e determinata delle opposizioni”.

"Sui migranti il governo ha preso la strada peggiore"

“Ventimiglia è una città, che subisce una pressione straordinaria legata a molti fenomeni: all’incapacità dell’Europa di gestire quesi flussi in modo cooperativo e alle relazioni molto problematiche con la Francia, che attacca l’Italia, ma che a sua volta non dà grande prova di accoglienza. Anche qui il governo dimostra di avere scelto la strada peggiore tra quelle possibili”.

"esistono molte persone che sono prive e private dei diritti"

Da Ventimiglia, il segretario nazionale della Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, non poteva non intervenire sulla questione dei migranti, centinaia dei quali sono fermi alla frontiera con la Francia, in attesa di espatriare. “Scene come quelle di Ventimiglia, ma di tutto il Paese - ha aggiunto - raccontano una realtà in cui l’obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre l’area dell’irregolarità dell’opacità, dell’invisibilità, di restituire i diritti, non solo per giustizia e non solo i diritti dei migranti e delle migranti, ma anche e soprattutto nell’interesse delle nostre comunità locali". E conclude: "E’ evidente che se nei nostri territori esistono molte persone che sono prive e private dei diritti consegnate, contro la loro volontà a una condizione di irregolarità e invisibilità, non può che crescere il disagio sociale anche quello delle nostre comunità”.

Fabrizio Tenerelli