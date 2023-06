Cristina D'Andrea: "Chiedo intervento immediato sul depuratore di Villatella"

"Sono onorata che i cittadini abbiano visto in me una persona che possa far sentire la loro voce e portare le loro istanze all’attenzione del sindaco e dell’amministrazione vigente"

"Ci impegneremo per sollecitare interventi risolutivi"

"Oggi con il mio gruppo abbiamo presentato la prima interrogazione ed io ho cominciato così, a svolgere l’arduo compito che mi aspetta durante questo mio mandato elettorale come consigliere di minoranza. Ci impegneremo per sollecitare interventi risolutivi, in primis verso problematiche particolarmente gravose che pregiudicano il regolare andamento della vita dei cittadini".

"Una situazione trascurata"

Prosegue Cristina D'Andrea, Capogruppo Sismondini Sindaco - "La nostra interrogazione ha ad oggetto una questione socio-sanitaria, per troppo tempo trascurata. Era emerso, durante i vari incontri con la popolazione il grave problema, che ormai da anni, attanaglia la frazione di Villatella. Siamo di fronte a una questione relativa a un servizio pubblico essenziale, ovvero quello che dovrebbe essere garantito ad ogni cittadino, la fruizione di un bene primario come l’acqua potabile per ogni utente".

"Depuratore mal funzionante a Villatella"

"Purtroppo nella nostra Villatella non é’ garantito tutto questo, in quanto il depuratore risulta mal funzionante e, la vasca idrica della suddetta frazione, da cui viene pompata l’acqua del Roya verso le utenze, completamente logora e abbandonata, con tubature usurate".

"Chiedo intervento immediato"

"E una verifica dello stato della vasca di accumulo, delle condotte che trasportano l’acqua, dell’impianto di depurazione e, chiedo anche a chi spetti la manutenzione ordinaria e straordinaria, per troppo tempo dimenticata" infine conclude - "Spero che, vista l’urgenza del tema trattato, la questione sia discussa durante il prossimo consiglio comunale".