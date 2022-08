Desiree Negri candidata per Azione-Italia Viva di Carlo Calenda

La firma ieri a Genova

Desiree Negri, membro della segreteria regionale del partito ‘Azione’ di Carlo Calenda dal 15 giugno scorso è tra i candidati del collegio uninominale di Imperia-Sanremo e di quello plurinominale per la Camera dei Deputati.

Ad annunciarlo con grande emozione è la stessa Negri con un post su facebook

"Oggi ho firmato la candidatura per le prossime elezioni politiche in Azione - Italia Viva. È un grande onore e una grande responsabilità. Correrò nel collegio uninominale di Imperia-Savona e al secondo posto nel collegio plurinominale Liguria per la Camera dei Deputati. Ringrazio gli organismi dirigenti di Azione Imperia e Liguria e Carlo Calenda!"