Diano Marina: centrodestra spaccato alle prossime amministrative

Centrodestra spaccato a Diano Marina

Si accende la bagarre politica di Diano Marina, in vista delle prossime elezioni amministrative e si parla già di una spaccatura nel centrodestra. Secondo voci di corridoio, infatti: Lega e Fratelli d’Italia vorrebbero candidare a sindaco il generale di brigata Marcello Bellacicco, ma Cambiamo la lista che fa capo all’attuale governatore della Liguria, Giovanni Toti, sarebbe intenzionata a far scendere in campo l’attuale vicesindaco Za Garibaldi.

Il sindaco uscente Giacomo Chiappori (che non può candidarsi al terzo mandato), non sarebbe intenzionato ad appoggiare Za Garibaldi, che a sua volta non lo ha appoggiato alle scorse regionali, in quanto vorrebbe preparare una lista alternativa sostenuta dal Grande Nord. Sull’opposto versante, il centrosinistra starebbe lavorando a una lista comprendente sia esponenti del Pd che della società civile.