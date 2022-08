Ecco i candidati di Noi Moderati di Toti, Lupi, Brugnaro. Marco Scajola capolista al Senato (Video)

E' stata diffusa la lista con i nomi dfinitivi dei candidati di "Noi Moderati" nei collegi uninominali e plurinominali in Liguria. Confermata la candidatura al Senato, come capolista, di Marco Scajola. La lista è frutto del patto elettorale tra il governatore ligure Toti, l'ex ministro Maurizio Lupi e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e l'Udc di Lorenzo Cesa

Ecco tutti i nomi di “Noi Moderati” in Liguria. Scajola: "Grande responsabilità"

"Devo ringraziare il presidente Toti e i vertici del mio partito che vuole rappresentare il centro moderato all'interno della coalizione del centro destra - ha detto Scajola in un videomessaggio social - Un ruolo certamento di grande responsabilità. La Liguria è spesso un po' ai margini, il mio impegno sarà per portare a Roma il modello Liguria. E' stata una decisione molto pensata, condivisa con la mia famiglia. Ma credo che sia giusto che un uomo, come dice mio padre, quando ha maturato una certa esperienza, in certi momenti della propria vita, debba farsi trovare pronto quando lo chiamano. Sarà una sfida difficile, molto impegnativa".

Lista Toti: "Una squadra di sicura affidabilità"

“Tutte persone di qualità, legate al territorio, che i liguri hanno già potuto conoscere e apprezzare per la loro opera di governo e di buona amministrazione – sottolinea il presidente Giovanni Toti -. Una squadra che offre agli elettori liguri una scelta sicura di affidabilità e conoscenza degli obiettivi per dare massima rappresentanza alla nostra regione”

Collegio Uninominale Genova Ponente 2 Camera

Ilaria Cavo – assessore Regione Liguria – Italia al Centro

Collegio Uninominale Genova Levante 3 Camera

Sandro Biasotti – senatore Italia al Centro

Lista plurinominale Camera Liguria

Andrea Costa – sottosegretario – Noi con l'Italia

Chiara Cerri – consigliere regionale Liguria – Italia al Centro

Alessandro Bozzano– consigliere regionale Liguria – Italia al Centro

Marta Brusoni – assessore comunale Genova – Italia al Centro

Lista plurinominale Senato Liguria

Marco Scajola – assessore Regione Liguria – Italia al Centro

Manuela Gagliardi - deputato Italia al Centro

Umberto Calcagno - Udc

Il videomessaggio di Marco Scajola