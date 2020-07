Ferruccio Sansa candidato alla Regione Liguria per Pd-M5s

Il giornalista Sansa è candidato

Sarà il giornalista Ferruccio Sansa il candidato presidente alla Regione Liguria per l’alleanza centrosinistra-M5S. E’ la decisione emersa sinserata a Genova da un vertice di coalizione, una scelta arrivata dopo mesi di trattative che esclude di fatto Italia Viva, da tempo contraria alla candidatura di Sansa. Il M5S – come anticipato dall’Agenzia Ansa – ha posto un aut aut al Pd dopo che la direzione regionale del partito ieri aveva indicato come primo nome l’avvocato ed esponente del terzo settore Paolo Bandiera. Il segretario del Pd Liguria Simone Farello ha accettato per tenere unita la coalizione. Italia viva potrebbe ora convergere sulla candidatura dell’ingegnere Aristide Massardo. Il nome del docente universitario era già stato appoggiato dal partito di Matteo Renzi.

