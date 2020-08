Il Pd presenta i candidati: bordate contro Toti e Viale, Bordighera diventa città simbolo

Candidati Pd

Enrico Ioculano, 35 anni, ex sindaco di ventimiglia, consigliere provinciale e consigliere comunale di minoranza della città di confine; Andrea Gorlero, 66 anni, presidente e ad di Amaie Energia e Servizi, la municipalizzata del Comune di Sanremo incaricata del servizio di igiene urbana; Elena Annina, 69 anni, consigliere delegato alla Cultura di Cervo e Claudia Regina, 57 anni, vice segretaria del circolo Pd di Imperia e consigliere della presidenza di federsolidarietà e confcooperative. Sono i quattro candidati alle elezioni regionali del Pd in provincia di Imperia, la cui presentazione si è tenuta stamani, nel giardino del Palazzo del Parco, di Bordighera.

Ioculano

“Ci sta a cuore il futuro del Ponente con progetti di sviluppo economico, che possano dare respiro alla nostra provincia – ha affermato Ioculano -. Conosciamo le articolazioni territoriali delle nostre realtà. La nostra idea di sviluppo si concilia con ambiente e salute. Abbiamo ottenuto una vittoria sulla ludopatia, mentre la Regione assecondava le slot machine. Bordighera è l’emblema del fallimento della Regione sul tema della sanità con un ospedale che è un’incompiuta, un privato che non c’è e un continuo trasferimento di reparti”.

Gorlero

Gorlero ha puntato il dito contro i particolarismi: “Bisogna superare i municipalismi e collaborare, essendo la provincia di Imperia un piccolo quartiere di una grande Milano. Il mio motto sarà ‘rete a ponente’. Ma soprattutto bisogna guardare al futuro in maniera diversa rispetto al passato”.

“Cinque anni fa, Toti, giornalista come Sansa, si presentava come candidato di regime del peggior telegiornale di parte che c’è in Italia: il Tg4. In questo accordo, abbiamo scelto un giornalista, Sansa, che negli ultimi anni ha criticato sia il Pd che il Cinque Stelle, ma se si vuole cambiare non si può mettere un giornalista di sistema. Per noi, questo è un forte segnale di cambiamento che vogliamo portare in questa regione”.

Lo ha dichiarato Antonio De Bonis, membro della direzione regionale del Partito Democratico, stamani, nel giardino del Palazzo del Parco di Bordighera alla presentazione dei candidati imperiesi alla elezioni regionali.

Regina

Claudia Regina ha puntato sull’assistenza, intervenendo sul discorso dell’accoglienza: “Serve un’accoglienza adeguata nei confronti dei richiedenti asilo alcuni dei quali meritano di restare in Italia, altri no. Funzionava l’accoglienza diffusa nei piccoli appartamenti, ma il Decreto Salvini ha ammazzato questo pensiero”

Accordo che ricompone il centrosinistra

“Quello raggiunto è un accordo che ricompone il centrosinistra – ha aggiunto De Bonis, parlando della lista – dopo un percorso lungo iniziato nel settembre dell’anno scorso. Siamo l’unica regione riuscita a chiudere un accordo con il Cinque stelle basato sul programma, anche sugli aspetti più spinosi delle infrastrutture. Il percorso per la individuazione del candidato presidente è stato difficile e travagliato. Un accordo con due partiti, Pd e Cinque Stelle, che si sono contrastati per anni, non è stato facile. Specialmente nel Ponente c’è stata una criticità nell’individuare il candidato, ma negli ultimi mesi Sansa è risultato quello che nei sondaggi raccoglieva più consensi”.

De Bonis ha quindi puntato il dito sull’arretramento della Liguria: “I parametri economici e sanitari fanno capire quanto la Liguria sia andata indietro. Siamo l’unica regione del nord che nonostante abbia tentato di dare un’impostazione di destra di tipo privatistico, è in forte recessione; a parte le capacità di Toti sui media, i risultati di questi cinque anni sono stati disastrosi”.

Cristian Quesada su Sonia Viale

“Abbiamo scelto Bordighera per presentare i candidati, perché da oggi diventa una città simbolo della campagna elettorale, con un vice presidente della Regione e assessore alla sanità, Sonia Viale, che decide di scappare dal proprio territorio e dalla propria città per candidarsi a Genova”.

Così Cristian Quesada, della segreteria provinciale imperiese del Pd, spiega il perché è stata scelta Bordighera come città in cui presentare i quattro candidati alle regionali. Proprio di ieri l’ufficialità della notizia che Viale si è candidata su Genova, lasciando il posto all’avvocato Mabel Riolfo, assessore ai Servizi Sociali di Ventimiglia e prestando il fianco a una serie di considerazioni politiche.

“L’ospedale Saint Charles è l’emblema dell’amministrazione di centrodestra degli ultimi cinque anni – prosegue Quesada -. Un ospedale che ogni tre mesi è pronto a partire, ma che sostanzialmente è rimasto come cinque anni”. Il riferimento è all’ancora mancata privatizzazione dell’ospedale, che da più di un anno sembra essere imminente. Sulla lista e i candidati ha affermato: “E’ una lista particolarmente forte e competitiva che risalta la territorialità”.

PRIMA PARTE

Enrico Ioculano

Andrea Gorlero

Claudia Regina

Elena Annina

Cristian Quesada