Il segretario della Lega Matteo Salvini incontra la popolazione a Ventimiglia

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è in visita oggi a Ventimiglia.

Il senatore, leader del Carroccio, visita la Città di Confine a margine del tour che lo vede impegnato a sostenere la coalizione di centro-destra alle elezioni regionali. I liguri saranno chiamati alle urne il 20-21 settembre. Sul palco insieme a lui, tra gli altri, oltre ai vertici locali del partito, il responsabile nazionale Trasporti e Infrastrutture della Lega, ex viceministro (Conte I) Edoardo Rixi, il deputato del carroccio ventimigliese Flavio Di Muro, e l’assessore alla Sanità e vicepresidente di Regione Liguria Sonia Viale. In via Aprosio, a Ventimiglia, un folto gruppo di sostenitori – alcune centinaia – del segretario, con tanto di striscioni appesi ai balconi sopra al palco “Sto con Salvini”.Sul luogo dell’incontro sono confluiti anche alcuni contestatori del senatore, che hanno esposto il cartello “Non ti vogliamo” e “Ah no?” in ricordo della discussione che l’ex ministro degli interni ebbe a Di Martedì con Giovanni Floris – in breve diventata virale – sull’utilizzo della mascherina ‘protettiva in rapporto al distanziamento sociale. Si legge anche, nella contromanifestazione “Abbatti i confini, combatti Salvini”

Il segretario fischiato dagli oppositori “La differenza è che se voi foste sul palco, noi saremmo al lavoro o a studiare”

Il segretario Matteo Salvini ha risposto agli oppositori, che coprivano il suo intervento con i fischi. “Lo sapete perché vinciamo noi e abbiamo già vinto oggi? Non solo perché abbiamo bravi sindaci – ha affermato – e perché abbiamo governato bene la Liguria in questi 5 anni. Ma soprattutto non è una differenza politica, ma di cultura e educazione. ma se ci fosse qua qualcuno con cui voi non andate d’accordo, non sareste qui a far casino, ma in negozio a lavorare o in casa a scuola. Serve l’educazione civica a scuola – ha aggiunto – e anche un annetto di leva obbligatoria, per portare ordine, disciplina, regole e rispetto. Alle minacce – ha detto – rispondiamo con i sorrisi, con il lavoro. La risposta del Ponte Morandi è stata di tutti i Liguri e di tutti gli Italiani che hanno dimostrato al mondo di che pasta siamo fatti”

“Focolai non sono colpa degli italiani”

“Non penso sia un governo di incapaci, ma di complici. Trasformare l’Italia in un campo profughi è una delle promesse che Conte e i suoi hanno fatto all’Europa, pur di non essere disturbati”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, davanti al pubblico di circa quattrocento persone (contestatori esclusi). “Come Lega, in tutta Italia ci opporremo a questo rinnovata invasione, che sta portando non solo problemi economici ma anche sanitari – ha aggiunto -. Oggi ci sono focolai di virus in Veneto, Sicilia, Lazio e Puglia e non sono colpa degli italiani, che si dimostrano di buon senso, ma di chi sbarca nell’ignoranza, anzi con la complicità del governo. Ventimiglia ne è la testimonianza: l’estate scorsa era paese bello pulito e tranquillo quest’anno è tornato a essere un campo profughi. E’ inaccettabile”.

