Inaugurata la nuova piazza della Stazione del Comune di Bordighera

Inaugurata la nuova piazza della Stazione

E' stata inaugurata, stamattina, alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito, la nuova piazza della Stazione di Bordighera, nella quale sono stati effettuati lavori di ammodernamento e arredo urbano per circa 430mila euro, con progetto dell'architetto Paola Cammi.

"E' una piazza bellissima perché possiamo dire che siamo riusciti a congiurare l'eleganza e la funzionalità - ha affermato Ingenito -. E' un biglietto da visita per la città, per le persone che arrivano con il treno in centro. Abbiamo realizzato questo intervento nei tempi previsti con una spesa di 400mila euro. L'amministrazione continua a lavorare su tanti altri progetti: il lungomare, la via di mezzo, la ciclopedonale, che dovrà collegare corso Europa alla parte ovest della città, via Cagliari".

E poi. "Ci sono tanti lavori su cui diamo orizzonte di medio termine per realizzarli nei prossimi anni di mandato. Ringrazio l'architetto Ravera e il geometra Luigi Fallù dell'Ufficio Tecnico; Micaela Toni dell'Ufficio Ragioneria, che consente di effettuare queste spese". Al discorso del sindaco sono seguiti: la benedizione da parte di padre Faustino e il taglio del nastro a opera della dottoressa Merini, area Tributi del Comune di Bordighera.