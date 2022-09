La delusione di Alessandro Piana: "Mia elezione mancata per pochissimi voti"

"Buongiorno amici, si è conclusa questa campagna elettorale. Purtroppo, per pochissimi voti a livello regionale, non sono stato eletto". Con queste parole l'imperiese Alessandro Piana, leader leghista e vice presidente della Regione Liguria, ringrazia gli elettori ammettendo il deludente risultato elettorale, che come lui ha escluso dal nuovo parlamento anche il compagno di partito e deputato uscente Flavio di Muro.

Alessandro Piana: "Grazie a tutti i sindaci e sostenitori"

"Ci tenevo tantissimo a ringraziare tutti i sindaci, i sostenitori e gli amici che mi hanno dato un immenso aiuto in queste 4 settimane - aggiunge Piana - Grazie a tutti i cittadini del mio Comune che hanno premiato il mio impegno con tantissimi voti, dandomi ulteriori motivazioni per continuare a lavorare per il territorio. Un commosso ringraziamento a tutti i nostri rappresentanti di lista che sono rimasti fino alle 4 del mattino presso i seggi.

"Un super bacio alla mia famiglia - conclude il vice presidente della Regione - che mi sostiene ogni singolo giorno dell'anno e , anche in questa occasione, mi è stata di grande supporto. Come promesso nei giorni scorsi rispondendo ai giornalisti, oggi sono già al lavoro, senza sosta, per la nostra Liguria!!!".