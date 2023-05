La Lega sostiene Di Muro a Ventimiglia e "Prima Imperia" per Scajola

La Lega sostiene Flavio Di Muro a Ventimiglia e Claudio Scajola a Imperia

La segreteria provinciale della Lega, per la prima volta, afferma in una nota di appoggiare il sindaco uscente, di Imperia, Claudio Scajola, alla corsa per il secondo mandato. Sono mesi ormai, infatti, che si parla del sostegno del partito di Salvini all’ex ministro.

Notizia, che all’epoca fece scalpore - malgrado non venne mai confermata in una nota ufficiale - in quanto la Lega accettò di rinunciare ai simboli, così come chiesto da Scajola, dissociandosi dagli altri partiti di centrodestra.

“La Lega continua a lavorare per il territorio col supporto a Flavio Di Muro e Claudio Scajola - afferma il segretario provincia Antonio Federico -. Votando il simbolo Lega a Ventimiglia e Prima Imperia nel capoluogo avremo la forza per proseguire le azioni di cambiamento necessarie per la ripresa”.

"Il Ponente è un alveo naturale per la qualità della vita e la crescita economica"

E ancora: “Lo dobbiamo ai nostri cittadini che ci chiedono lo stop all’immigrazione incontrollata, più sicurezza, infrastrutture adeguate e sviluppo sul fronte dell’occupazione e della competitività imprenditoriale e commerciale. Il Ponente è un alveo naturale per la qualità della vita e la crescita economica, per le risorse a disposizione e per la collocazione logistica. Ora, più che mai, è necessario scegliere il meglio per il nostro territorio. Crediamo nella continuità del fare su Imperia e un serio cambio di passo a Ventimiglia, con una vision comune a tutto il centro destra, per rilanciare il nostro Ponente”.

F.T.