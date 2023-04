OK al piano per il recupero delle lista d'attesa

Il Ministero della Salute ha giudicato positivamente , il processo di recupero per le lista d'attesa della Regione Liguria. Il piano ha trovato conferma nell'erogazione di circa 6.000 interventi chirurgici programmati, con particolare riferimento agli interventi di maggiore priorità , e su circa 160.000 prestazioni ambulatoriali, con maggiore riguardo alle prestazioni sottoposte a monitoraggio del Piano Nazionale di Governo Liste di Attesa e di circa 60.000 prestazioni di screening.

Le parole del Presidente Giovanni Toti

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si è espresso in maniera positiva al conseguimento degli obbiettivi raggiunti: "E’ evidente che siamo di fronte ad un primo passo rispetto ad una grande necessità che arriva dal territorio” come riportato in una nota aggiuntiva. A pronunciarsi è stato anche l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, affermando che occorre perseguire questa direzione facendo riferimento a tre aspetti ampiamente condivisi: il miglioramento dell'accesso alla prenotazione, l'allargamento dell'offerta e la razionalizzazione della domanda.