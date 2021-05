Marco Scajola coordinatore vicario demanio in Conferenza delle Regioni

Assegnati alla Regione Liguria gli incarichi di coordinamento e coordinamento vicario di tre commissioni all’interno della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui è stato definito oggi il nuovo assetto. Tra le nomine, anche quella dell’assessore imperiese Marco Scajola

Marco Scajola coordinatore vicario

L’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola è stato confermato coordinatore vicario della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio con delega permanente nelle materie di edilizia ed edilizia residenziale pubblica.

“Fondamentale per far ripartire il paese”

“Sono lieto di essere stato confermato – afferma l’assessore Scajola – come Coordinatore vicario della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio. Inoltre, rispetto alla scorsa legislatura, è stata conferita alla Liguria la delega permanente all’edilizia ed edilizia residenziale pubblica, entrambi ambiti che mi stanno particolarmente a cuore. In questo momento, stimolare la ripresa dell’intero comparto edile è fondamentale per far ripartire il nostro Paese. L’edilizia residenziale pubblica è un settore che necessita di una nuova visione, moderna, che veda al centro il recupero di alloggi esistenti e la creazione di nuovi appartamenti, intervenendo sull’esistente in un’ottica di riqualificazione urbana ed edilizia diffusa sul territorio. Sono certo che grazie al lavoro di squadra con le altre Regioni riusciremo ad ottenere risultati importanti”.

Le altre nomine

L’assessore ligure alla Cultura Ilaria Cavo è stata nominata coordinatrice della Commissione Cultura, che ha il suo interno la valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali, spettacolo, cinema e audiovisivo, musei e biblioteche regionali, patrimonio culturale storico e artistico.

L’assessore al Personale Simona Ferro è stata nominata coordinatrice vicaria della commissione Affari Istituzionali e Generali con delega permanente alle politiche del personale.