Ospedaletti: assegnata per 40mila euro/anno la locazione dell'albergo Petit Royal

Contratto di nove anni più nove

Affidata alla Petit Royal la locazione dell'immobile comunale destinato ad albergo

Il Comune di Ospedaletti ha affidato alla Petit Royal St. Michel la procedura aperta per la locazione dell'immobile comunale "Petit Royal", ad uso albergo, per una durata di nove anni più nove. Ha, inoltre, stabilito, sulla base dell'offerta economica, l'importo del canone annuo in 40.400 euro, per un canone mensile che ammonta a 3.366,66 euro, ferme le rivalutazioni annuali, secondo le variazioni degli indici Istat pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, in misura pari al 75 per cento della variazione stessa, prendendo quale riferimento iniziale il canone del mese di gennaio 2021.

Nella relativa determina il Comune dà atto che

il canone dal primo pagamento successivo all'approvazione della contabilità finale dei lavori obbligatori - che sarà presentata dal conduttore nei termini di cui al cronoprogramma offerto - dovrà essere decurtato "dell'importo complessivo di tali interventi - si legge - come risultati da tale stabilità al netto dell'Iva e ridotto della percentuale che il disciplinare di gara poi a carico del conduttore come risultante dal offerta dell'aggiudicatario e, quindi, pari al 21 per cento oltre che della somma di 795,35 euro anch'essa oggetto di offerta con opportuno conguaglio, aspetto e canoni già versati per intero nelle more di esecuzione dei lavori, articolando la detrazione lungo tutta la durata del rapporto contrattuale e per diciotto annualità".