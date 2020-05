Il Circolo del Partito democratico della Valle Impero, nell’entroterra del capoluogo, nel pieno dell’emergenza sanitaria ha ideato un progetto che prevede la creazione di un tavolo di lavoro per rilanciare il territorio: Rinascimento dall’Entroterra.

PD della Valle Impero lancia il progetto Rinascimento dall’Entroterra

“Nel pieno del Coronavirus, – comunicano i dem – come Circolo politico abbiamo deciso di reagire alla terribile pandemia creando un gruppo di lavoro che, mettendo al centro l’entroterra, in due mesi ha elaborato una possibile risposta per i tempi difficili che verranno. Siamo consapevoli anche che una grande crisi può avviare grandi cambiamenti e portare a soluzioni prima impensabili. Il

progresso vertiginoso della scienza e della tecnologia sarà drammaticamente accelerato dalla crisi in corso. Tutto ciò apre enormi

opportunità ad aree che, come l’entroterra del ponente ligure, sono rimaste sostanzialmente fuori dal precedente modello di sviluppo basato su ‘grande industria, cementificazione e turismo balneare sulla costa’. Con l’aiuto delle nuove tecnologie è possibile sviluppare un nuovo modello economico che garantisca benessere e ricchezza materiale diffusi, inclusione sociale e sostenibilità ecologica e crescita culturale e umana ad aree fin qui rimaste marginali”

“Devono, i poteri pubblici – continuano – , privati e cooperativi, dobbiamo – soprattutto – noi cittadini trovare di nuovo il coraggio dei nostri antenati, di chiedere – e fare – ciò che è possibile, ma ancora non si è fatto. Dobbiamo ritrovare e celebrare i valori di comunità,

parsimonia e attenzione all’ambiente a cui dobbiamo il meraviglioso spettacolo delle terrazze delle nostre colline. Un nuovo Rinascimento è perseguibile partendo dalla periferia E’ questo il nostro banco di prova”.

Il Progetto in sintesi

Economia e vita quotidiana

– Banda Larga e Larghissima Ovunque.

-TELELAVORO E TELEDIDATTICA ovunque.

-CREARE OPPORTUNITA’ di lavoro per i cittadini

– ATTIRARE LAVORO CREATIVO DAL MONDO GRAZIE A SERVIZI ALL’AVANGUARDIA.

– Servizi concreti con modelli consortili e cooperativi: Taxi Rurale 2.0, Infermiere, Ostetrica, Badante di territorio .

–Assistenza sanitaria e agli anziani territoriale diffusa (‘a casa’) .

Lavoro

-Zappa 2.0: AGRICOLTURA di Qualità Bio-Rigenerativa e Digitale che usa l’e-commerce

– Creazione di parchi agricoli e valorizzazione del prodotto dei parchi.

-Valorizzazione e sviluppo del distretto industriale agroalimentare di qualità e del suo indotto.

– Diffusione di modelli associativi, consortili e cooperativi che massimizzino l’impatto collettivo ma aumentino l’autonomia dei

singoli proprietari.

– Corsi di riqualificazione di operai/impiegati in CIG e di sottoccupati/disoccupati, immigrati per servizi all’agricoltura

(muretti a secco, mulattiere, potatura a bacchiatura.

– Creazione di un Fondo di Solidarietà per il lavoro e lo sviluppo in sinergia con le Banche di credito cooperativo.

Territorio

-Reti intelligenti idriche: un sistema di laghetti collinari e invasi di raccolta e distribuzione, con funzione antincendio, gestito da un

consorzio irriguo intercomunale per l’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IRRIGUO VALLIVO.

-Rete di produzione di energia rinnovabili (microgenerazione idraulica, solare eolico) distribuite orientate all’efficienza che

garantiscano una autonomia energetica locale.

– Manutenzione di mulattiere, sentieri e strade interpoderali.

– Sperimentazione di navette a guida autonoma .

Strategie

– Collaborazione con CNR, IIT, Università di Genova e Università e centri di ricerca regionali, nazionali ed europei: un polo di

sperimentazione dell’innovazione sul territorio.

-Favorire il Turismo diffuso compatibile con il distanziamento sociale, ecologico naturalistico, culturale e sociale.

-Favorire la transizione i4.0 della industria agro-alimentare e del suo indotto

– Favorire l’insediamento di imprese dei servizi, high tech e creative a basso impatto ambientale e secondo le modalità di campus diffuso e fabbrica diffusa.

La cabina di regia

Laura Marvaldi Presidente Circolo PD

Fabio Bonsignorio studioso di robotica, IA e innovazione tecnologica, imprenditore e docente

Giuseppe Gandolfo esperto in ecologia storica e agricoltore

Paolo Berlanda docente Scuola media superiore

Simone Gaggino esperto del Terzo settore

Giovanni Gandolfo esperto di Mercato del Lavoro e PMI