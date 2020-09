Salvini bis in provincia di Imperia: chiuderà la campagna elettorale della Lega

Salvini in provincia di Imperia

Il leader della Lega Matteo Salvini fa il bis, a poco più di un mese dalla sua prima visita in provincia di Imperia. tornerà, infatti, giovedì 17 settembre per la chiusura della campagna elettorale. Lo ha anticipato il segretario regionale del partito Edoardo Rixi, oggi, a margine dell’inaugurazione del point elettorale di Mabel Riolfo, a Ventimiglia.

“Verrà Salvini il 17 settembre a fare una tappa in provincia di Imperia, chiedo che quel giorno tutti vengano dalla provincia di Imperia, indipendentemente se scegliamo che sarà a Sanremo o Imperia. Ventimiglia direi di no, perché c’è stato ultimamente”.

Sulle regionali come prova del nove per il governo

“Un premier che dice che i risultati delle regionali non influenzeranno le nuove elezioni a livello politico, perché sa già che le regionali andranno male. Abbiamo una situazione in cui la Lega e il centrodestra vincono tranquillamente nelle regioni in cui hanno governato, perché hanno ben governato. In Liguria è la prima volta che il centrodestra rischia di fare il bis, perché l’ultima volta, Biasotti, dopo cinque anni non è stato votato. In questo momento i sondaggi danno avanti il centrodestra in Liguria, regione storicamente rossa tranne la provincia di Imperia”.

Migranti

“Una città come Ventimiglia che avrebbe bisogno di un governo, che guardi con attenzione quello che sta succedendo nei propri confini. Chi oggi sbarca in Lampedusa e in Sicilia non è ancora arrivato qui semplicemente perché il 20 settembre ci sono le elezioni e il governo non ha ancora deciso di fare la ripartizione dei profughi, ma io mi aspetto, perché ci stanno già chiamando le prefetture che nel mese di ottobre ci sarà l’intenzione del governo di mandare quota parte di quella gente sui vari territori e quando la gente arriva in liguria poi finisce a Ventimiglia perché fugge, vuole andare in Francia. In francesi chiudono la frontiera, ripuliscono il loro litorale e li rispediscono in Italia”.

